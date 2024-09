“Filho do Zezo” se apresenta em Rio Branco neste fim de semana

O cantor Rafael Miranda é conhecido em todo o país como “Filho do Zezo”. Mesmo sem nenhum grau de parentesco, o apelido surgiu pela voz ser muito parecida com a do cantor Zezo Potiguar, que há mais de trinta anos faz sucesso na música brasileira.

A similaridade é tão grande que é praticamente impossível, apenas pelo som, identificar quem, entre os dois cantores, interpreta determina música. Rafael costuma, inclusive, participar de shows de Zezo, onde os dois impressionam pelas vozes idênticas.

Neste próximo sábado, 14, Rafael Miranda se apresenta na capital acreana. O show acontece no Coé Lounge, antigo Maria Farinha, localizado na Rua Isaura Parente, a partir das 21h30.

Ingressos e mesas podem ser adquiridos pelo contato 68 99927-3018.

VEJA O VÍDEO: