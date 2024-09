Expoacre tem show gratuito de Nadson Ferinha nesta quarta-feira

A quinta noite da Expoacre 2024 promete ser especial para os visitantes com mais uma atração nacional no palco da maior feira agropecuária do Estado.

O cantor sertanejo Nadson Ferinha se apresentará em um show gratuito na noite desta quarta-feira (4), no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco (AC). Conhecido por suas músicas que misturam forró, piseiro e brega, o show do artista está previsto para começar às 23h no palco principal.

Além do show de Nadson Ferinha, a programação da noite inclui exposições de produtos regionais, comidas típicas e show de cantores regionais e locais divididos pela feira. Os portões da Expoacre estarão abertos a partir das 17h. A entrada é gratuita para todos os visitantes.