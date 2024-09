Estudante aponta arma para colega durante briga em faculdade; VÍDEO

Uma briga entre duas alunas de uma faculdade particular de Maceió terminou com uma apontando uma arma de fogo para a outra dentro da sala de aula do campus no bairro da Jatiúca, na noite de sexta-feira (6). A estudante que sacou a arma é policial civil.

Em um vídeo gravado por outra aluna, é possível ver duas estudantes discutindo dentro da sala diante de outros colegas de turma. Segundo alunos, a briga começou porque a policial civil se incomodou com o barulho na sala de aula.

As imagens mostram quando as duas estudantes partem para agressões físicas e uma delas saca a arma e aponta para a colega. Outros estudantes então tentam intervir para acalmar os ânimos.

Por meio de nota, a faculdade Estácio informou que a polícia foi acionada após a briga entre as alunas (leia na íntegra ao final do texto).

Agentes de proximidade do Ronda no Bairro atenderam a ocorrência de briga entre as duas alunas.

“Realizávamos patrulhamento de área, quando fomos acionados por populares a respeito de uma briga entre alunas de uma faculdade particular de Maceió. As testemunhas nos informaram sobre uma arma que foi sacada durante a briga. No local, constatamos que uma das envolvidas é policial civil”, explicou o 3° sargento João.

Após os ânimos controlados, os agentes acionaram a Força-Tarefa, que conduziu as envolvidas à Central de Flagrantes, para serem ouvidas pelo delegado de plantão.

A Polícia Civil informou que as partes envolvidas registraram um Boletim de Ocorrência e o fato será investigado pelo 2° Distrito Policial.

A Corregedoria Geral da Policia Civil instaurou procedimento administrativo para analisar e apurar a conduta da policial civil, respeitando o contraditório e a ampla defesa dos envolvidos.

Nota

A Instituição informa que a polícia foi acionada após o desentendimento entre as duas alunas, ocorrido na noite desta sexta-feira. Esclarecemos que o fato será analisado e todas as medidas cabíveis serão adotadas. A direção do campus lamenta o ocorrido e reforça que atua na promoção de um ambiente acadêmico respeitoso e ético, repudiando qualquer tipo de comportamento violento ou contrário aos valores da instituição.