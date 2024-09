‘Estou sofrendo uma grande injustiça’, diz Deolane em carta publicada após prisão

Ao todo, 19 mandados de prisão foram expedidos pela Justiça. Um dos alvos, segundo a polícia, é considerado foragido. Outros 24 mandados de busca e apreensão foram expedidos. Um deles, cumprido no apartamento do empresário Darwin Henrique da Silva Filho, da empresa Esportes da Sorte, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.