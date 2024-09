Em novo recorde, BC registra 227 milhões de transações via Pix em um único dia

O Banco Central (BC) registrou 227, 4 milhões de transações feitas via Pix em um só dia na última sexta-feira (6) e atingiu um novo recorde de movimentação diária pela modalidade. O valor total transferido foi de R$ 108,4 bilhões.

Segundo os dados da autoridade monetária informados nesta segunda-feira (9), o número de transações ultrapassou o recorde anterior de 224,2 milhões de transações ocorrido em 5 de julho deste ano. O volume financeiro transferido na data foi de R$ 119,4 milhões.

De acordo com o BC, os números mostram a importância do Pix na vida das pessoas, “como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil”.