Em dia de fúria, motorista invade supermercado após BMW pegar fogo

Um motorista invadiu um supermercado, na noite de segunda-feira (9), em Salvador. O homem, de 41 anos, utilizou outro veículo para atingir o estabelecimento, enquanto o carro dele, um modelo de luxo (BMW), pegava fogo em frente ao local, que fica na Avenida Orlando Gomes, no bairro de Piatã.

De acordo com testemunhas, tudo começou quando esse homem teria ido até o mercado pedir ajuda para conter as chamas que atingiam a BMW. Dois extintores foram cedidos pelos funcionários, mas o oferecido não havia sido suficiente para ele. O motorista então voltou para pedir outro extintor, sendo informado que deveria chamar os Bombeiros.

Em estado de fúria e em poucos minutos, ele conseguiu outro carro, um Ecosport, e invadiu o estabelecimento comercial destruindo uma porta de vidro e algumas prateleiras. Vídeos que circulam na internet mostram produtos caídos no chão e o momento de pânico entre as pessoas no local.

A Polícia Civil não respondeu sobre a origem do segundo carro, mas afirmou que um inquérito policial foi instaurado para apurar o crime de dano qualificado e o caso será investigado na delegacia do bairro.

O homem, que apresentou um relatório médico que indicava o tratamento de um transtorno mental, responderá em liberdade.

Com ferimentos, ele também foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapuã, antes de ser ouvido na delegacia.

Em nota, o Hiperideal lamentou o ocorrido e reforçou que todas as medidas de segurança foram adotadas para garantir o bem-estar dos clientes e colaboradores. Ninguém ficou ferido e nesta terça-feira (10), a loja abriu normalmente.