Elenorte e Concrenorte mostram soluções para edificações, pisos e muito mais na Expoacre 2024

A Elenorte e a Concrenorte têm feito sucesso com o estande na Expoacre 2024, em Rio Branco, ao mostrar soluções para construção. Anderson Maik Júnior, engenheiro, explica que as empresas apresentam uma gama de produtos que vão desde a edificação de casas, pisos, blocos, a mourões de concreto para uso em fazendas.

“Posso fazer parede com blocos, utilizando menos madeiras porque não uso formas, economizo no reboco, menor gasto nas armações. Posso fazer o piso com pavimento, estrutura de galpão com pórticos, e tudo isso sendo fabricado em Rio Branco, na região, tudo em um só lugar”, diz o engenheiro.

Os produtos Elenorte e Concrenorte podem ser visitados durante a Expoacre 2024 no estande, localizado na rua do portão principal de entrada, em frente ao estande do ac24horas & Ecos da Notícia.

Veja o vídeo: