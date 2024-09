Dólar hoje cai com dados de inflação ao consumidor nos EUA dentro do previsto

O dólar à vista opera com baixa ante real nesta quarta-feira (11), à medida que investidores digerem dados de inflação ao consumidor dos EUA e o resultado do debate presidencial do país na véspera.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos Estados Unidos subiu 0,2% em agosto ante julho, a mesma variação observada um mês antes. Em 12 meses, a inflação voltou a desacelerar, de 2,9% para 2,5%.

Os dados de julho vieram dentro do esperado, uma vez que o consenso LSEG de analistas projetava variação de +0,2% na leitura mensal. Mas projeção para a inflação anual era um pouco mais alta, de 2,6%.

Qual a cotação do dólar hoje? Às 9h41, o dólar comercial operava com baixa de 0,16%, a R$ 5,646 na compra e R$ 5,647 na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento (DOLc1) tinha queda de 0,38%, a 5.654 pontos.

Na terça-feira, o dólar à vista fechou em alta de 1,32%, cotado a R$ 5,6552.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 12.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de novembro de 2024.

Dólar comercial • Compra: R$ 5,646

• Venda: R$ 5,647 Dólar turismo • Compra: R$ 5,695

• Venda: R$ 5,875 O que acontece com o dólar hoje? Com a inflação ao consumidor dentro do previsto, operadores apostam que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) começará a cortar juros com 0,25 pontos percentuais na próxima semana.

A previsão anterior era de 69% de um corte de taxa de 25 pontos-base e uma probabilidade de 31% de uma redução de 50 pontos-base, segundo a ferramenta FedWatch da CME.

Por outro lado, na avaliação de Étore Sanchez, da Ativa Investimentos, o saldo líquido de dados entre reuniões aponta para a preponderância de um início de ciclo ao ritmo de 50bps.