Dinheiro esquecido: mais de 6 milhões de pessoas têm mais de R$ 100 para receber

Dados do Banco Central (BC) mostram que mais de 6 milhões de pessoas com mais de R$ 100 ainda não receberam os valores esquecidos em instituições financeiras. No total, R$ 998.554.520,43 estão disponíveis para saque.

Segundo o BC, ainda há R$ 8.563.932.422,24 a serem recebidos, cerca de 42 milhões de pessoas físicas e mais de 3,6 milhões de pessoas jurídicas com dinheiro sem movimentações em conta.

Do montante total a receber, 63% se refere a valores que não passam de R$ 10, o que representa R$ 5,3 bilhões “esquecidos”.

Já 25,32% dos valores esquecidos estão na faixa de R$ 10,01 até R$ 100, cerca de R$ 2,1 bilhões.

Nesta quinta-feira (12) a Câmara dos Deputados aprovou projeto que propõe a transferência dos R$ 8,5 bilhões “esquecidos” para os cofres públicos.

O texto diz que titulares de contas bancárias sem movimentação terão até 30 dias após a publicação da lei para pedir resgate dos valores.

O projeto aguarda sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Caso Lula sancione o texto integralmente, as regras começam a valer e, se houver veto, caberá ao Congresso acatar ou rejeitar o veto.

Veja as porcentagem de valores esquecidos

• Até R$ 10: 63,01%;

• Entre R$ 10,01 e R$ 100: 25,32%;

• Entre R$ 100,01 e R$ 1000: 9,88%;

• Acima de R$ 1000,01: 1,78%.