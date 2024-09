Delta/ac24horas: Marcus Alexandre tem 5,47% de vantagem para Bocalom

Faltando 35 dias para as eleições que vão definir quem será o novo prefeito de Rio Branco, o Instituto Delta Agência de Pesquisa saiu às ruas para saber a preferência do eleitor perguntando (apresentando os nomes dos candidatos) “se as eleições para prefeito fossem hoje em qual candidato você votaria?

43,23% disseram que votariam em Marcus Alexandre, do MDB, enquanto 37,76% responderam votar em Tião Bocalom (PL). 4,10% votam em Emerson Jarude, do Novo, e 1,86% optaram pelo nome de Jenilson Leite, do PSB. 7,96% não souberam ou não responderam. Branco/Nulos somaram 5,09.

A pesquisa ouviu 805 eleitores e foi feita entre os dias 29/08 a 01/09. A margem de erros é de 3,5% para mais ou para menos. A pesquisa contratada por ac24horas tem o registro no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC-03241/2024 e o nível de confiança é de 95%.

Quando eleitor é perguntado em qual candidato você votaria para prefeito de Rio Branco, sem a apresentação dos nomes [espontânea], a diferença entre os dois principais candidatos cai para apenas 0,62 a favor de Marcus Alexandre. O candidato do MDB aparece com 28,94% contra 28,32% do Liberal. Na sequência aparece Emerson Jarude com 1,86% e Janilson Leite com 0,50%. Brancos e nulos 3,23%. Não sabe/Não respondeu 37,15%.

A pesquisa também fez uma simulação entre Marcus Alexandre e Bocalom caso haja segundo turno.

Marcus teria -47,08%

Bocalom – 40,00%

O Instituto Delta também perguntou sobre a rejeição dos candidatos.

Bocalom é o mais rejeitado, com – 28,95%

Marcus vem em seguida com – 19,25%

Jarude – 17,15%

Janilson – 13,66%

Não sabe/Não respondeu – 20,99%