Defesa Civil distribui água para moradores da zona rural de Cruzeiro do Sul

Em estado de alerta devido à crise hídrica, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Defesa Civil Municipal e secretaria de agricultura municipal, distribuiu nessa quarta-feira,12, mais de oito mil litros de água mineral para moradores da zona rural. O abastecimento prossegue nos ramais da região da BR-364, onde a falta de água tem sido maior.

A prefeitura também vai enviar maquinário para as áreas mais críticas para cavar poços e garantir água também para os animais.

Os temas foram tratados nesta quinta-feira, 12, na sede do executivo municipal pelo vice-prefeito Henrique Afonso, representantes do governo de Estado, Exército, Defesa Civil e Secretários Municipais para alinhar os serviços de atendimento a população neste período de seca.

“Estamos enfrentado uma situação muito difícil, a qualidade do ar prejudicada com bastante fumaça e a falta de água que é grave. Tem poço artesiano secando, as fontes de água na zona rural também sem água, e nós já começamos a fazer a distribuição de água potável para as famílias da zona rural. O próximo passo é levar uma máquina para fazer poços nos campos de gado para ter água também para os animais. Todo isso, a gente está conseguindo graças à parceria com o governo do estado e outros parceiros”, declarou o vice prefeito de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso.

Coordenador da Defesa Civil Municipal, José Lima, disse que segue com três equipes fazendo distribuição de água no município.

“Seguimos hoje com três equipe levando água potável para os produtores rurais. Estamos levando nos galões porque não exite caro pipa nem no estado nem no município para levar maior quantidade de água. O município está buscando também, ajuda do Governo Federal para levar cestas básicas para essas famílias”, destacou Lima.

O Nossas unidades de saúde estão todas preparadas com medicamentos, com equipe de profissionais, caso as pessoas precisem de atendimento. A farmácia central do município, também está bem abastecida com medicamentos contra as doenças respiratórias, e quem precisar de algum remédio é só levar a receita médica e recebe o medicamento gratuito”, afirmou o secretário municipal de saúde, Neto Costa.

Por enquanto as aulas na rede municipal de ensino seguem normalmente.

Ramais beneficiados.

Os 8000 mil litros de água foram distribuídos para as comunidades do Ramal do Anibal, São Francisco, Tico e Darci. A entrega continua.