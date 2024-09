Crítico do fundo eleitoral, Jarude recebe R$ 150 mil do NOVO para campanha

O candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo partido NOVO, Emerson Jarude, recebeu nesta quinta-feira (5) um aporte de R$ 150 mil da direção nacional da legenda para financiar sua campanha eleitoral. As informações constam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) através do sistema DivulgaCandContas.

O episódio seria considerado comum, se não fosse pela postura historicamente crítica de Jarude em relação ao uso de recursos públicos para campanhas políticas. Desde 2017, quando foi eleito para a Câmara de Vereadores pelo PSL, o parlamentar vem se posicionando firmemente contra o fundo eleitoral.

Em uma de suas falas à época, o parlamentar criticou o Congresso Nacional por aprovar a Lei que instituiu o fundo partidário. “O dinheiro do contribuinte não deve servir para alimentar um sistema eleitoral falido! O fundão partidário, que agora é de R$ 1,7 bilhões, pagos por nós, cidadãos brasileiros, pode ser legal, mas é imoral.”, escreveu à época.

Ao ac24horas, o parlamentar, também deputado estadual, argumentou que o partido tenta há anos devolver esse dinheiro aos cofres públicos, mas enfrenta barreiras legais: “Já dei três ou mais entrevistas sobre isso. O NOVO tenta devolver esse dinheiro há anos e não foi autorizado, podendo até ser penalizado por acumular os recursos,” explicou.

O candidato também destacou que, em eleições anteriores, conseguiu vencer sem utilizar qualquer recurso público. Segundo ele, a disputa de 2024 é “desleal” devido à estrutura dos demais candidatos à Prefeitura de Rio Branco. “Venci três eleições sem usar um real de dinheiro público. Esse ano não é só o Jarude que está disputando, o NOVO tem 20 candidaturas que nasceram nas comunidades, nas periferias, de pessoas comuns que nunca participaram da política e eles estão disputando com quem faz uso pesado da máquina da prefeitura, da máquina do governo e muito mais. É nessa disputa desleal que o NOVO tenta ajudar”, escreveu.