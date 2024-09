Criador do tacacá em pó eleva vendas para 120 unidades por semana

O empreendedor Daniel Alves, da empresa Alimento Instantâneo da Amazônia (AIA), usou as redes sociais nesta segunda-feira (9), para comentar a repercussão do tacacá em pó, que atraiu a visita de diversos visitantes na Expoacre 2024, realizado na última semana no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco (AC).

Em uma publicação nas redes, Daniel Alves afirmou que em resposta à alta demanda, a AIA decidiu concentrar sua produção exclusivamente no tacacá instantâneo, suspendendo temporariamente a fabricação de outros produtos, como vatapá.

“Devido à alta demanda pelo tacacá instantâneo, estamos concentrando nossa produção atual exclusivamente neste produto, com uma capacidade de 120 unidades por semana”, explicou Alves. “No momento, a fabricação de vatapá e outros produtos está temporariamente suspensa.”, afirmou.

Para atender a todos os pedidos, o empreendedor solicita que os interessados agendem com antecedência e informem a quantidade desejada para reserva. Os atendimentos serão realizados por ordem de pedido, de acordo com a disponibilidade semanal.