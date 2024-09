Com Rio Branco coberta por fumaça no Dia da Amazônia, ativistas marcam ato em defesa da floresta

Em meio à crise ambiental que assola o Acre, o Comitê Chico Mendes convida a sociedade para o “Empate pela Amazônia”, um ato que acontece nesta quinta-feira, 5, Dia da Amazônia, às 16h, na Gameleira.

A manifestação reunirá jovens, ativistas e a comunidade em um esforço coletivo para denunciar o impacto das queimadas e a degradação da floresta, trazendo à tona a urgência da luta pela preservação da Amazônia.

Com a cidade de Rio Branco coberta por uma espessa nuvem de fumaça, o ato “Empate pela Amazônia” é uma resposta ao cenário alarmante que vivemos.

Inspirado nos empates liderados por Chico Mendes, onde comunidades se uniam para impedir a derrubada da floresta, o evento busca resgatar esse espírito de resistência, mobilizando as novas gerações para enfrentar os desafios impostos pela crise climática.

Além de rodas de conversa, atos contra as queimadas e depoimentos de lideranças, a programação inclui apresentações musicais e a exibição do documentário “Antes do Prato”, do Greenpeace, que aborda os impactos da destruição ambiental na Amazônia.

O “Empate pela Amazônia” chama a sociedade a se unir e reafirmar o compromisso com a defesa da floresta e das populações que dela dependem.

O evento busca fortalecer as redes de mobilização e promover um espaço de reflexão sobre os rumos da Amazônia e as ações necessárias para garantir sua preservação.

O Comitê Chico Mendes reforça a importância dos cuidados com a saúde durante o ato. O uso de máscaras, a hidratação constante e a busca por sombra são essenciais para minimizar os efeitos da fumaça. Pessoas com problemas respiratórios são encorajadas a tomar precauções adicionais para resguardar sua saúde.