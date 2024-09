Com pincéis vibratórios, Sex Shop atrai visitantes na Expoacre

Durante a última noite da Expoacre 2024, no Parque de Exposições Wildy Viana em Rio Branco, o espaço dedicado ao Sex Shop chamou a atenção dos visitantes com produtos inovadores e inusitados. O jornalista do ac24horas e Ecos da Notícia, Leônidas Badaró, entrevistou a vendedora que apresentou uma série de itens curiosos e divertidos, como um pincel de maquiagem com vibração.

Em um tom descontraído, a vendedora explicou a funcionalidade do pincel de maquiagem que conta com 10 modos de vibração e pode ser levado na bolsa. “O pincel pode ser usado de duas formas, mas também é um brinquedo. Até porque a gente pode deixar dentro da bolsa, né? Dentro da bolsa é algo inofensivo, então você mulherada pode aí retocar maquiagem tranquilamente.”, afirmou.

A vendedora também abordou o impacto positivo que produtos como os oferecidos no Sex Shop podem ter nos relacionamentos: “É uma parte importante do relacionamento, quando feito com responsabilidade, e muitas vezes a falta, a perda do apetite, principalmente quando tem algum tempo já de casado, a falta de inovação, isso acaba atrapalhando o relacionamento, né?”, relatou.

Ela destacou que os produtos, como óleos e sabonetes íntimos, são desenhados para trazer mais intimidade e renovação aos relacionamentos: “Sim, com certeza, é por isso que os cosméticos íntimos entra, para aí fazer toda uma diferença dentro do relacionamento, para dar mais intimidade.”, salientou.

VEJA VÍDEO: