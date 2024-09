Com apoio do governo, atletas do Acre participam de torneio em Rolim de Moura

Entre os dias 6 e 8 de setembro, o Estádio Ângelo Cassol, em Rolim de Moura, Rondônia, será palco da Copa Rolim E.C. de Futebol de Base, na modalidade futebol society. A edição de 2024 contará com a participação de 45 jovens atletas diretamente do Acre que viajaram para representar o estado graças ao apoio do governo do Estado.

O time “Amigos do Lukinhas”, formado por jogadores das categorias Sub-9, Sub-10 e Sub-11, é composto por atletas de clubes como Santa Cruz e escolas de futebol como Flamenguinho e Rei Arthur, que recentemente se destacaram com vitórias em Ji-Paraná. Agora, eles buscam bons resultados em Rolim de Moura, para garantir uma vaga na próxima competição em Caldas Novas, Goiás, marcada para dezembro.

O apoio veio do governo do Acre, que garantiu o transporte dos atletas e de parceiros. A comissão técnica, formada por Jaime Morais, Igor Santos, Mário Geber e Thomáz Filho, expressou gratidão a todos que contribuíram para a participação dos jovens na competição.

Com a confiança renovada após as conquistas recentes, o time está preparado para enfrentar a nova fase da competição e levar o nome do Acre a outros estados. O torneio promete ser um marco importante na trajetória desses futuros talentos do futebol.