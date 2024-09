Com 15 vagas, Ufac abre inscrições para mestrado e doutorado em História

O programa de pós-graduação em Ensino de História em Rede Nacional (ProfHistória) está com inscrições abertas para processos seletivos de mestrado e doutorado no polo da Universidade Federal do Acre (Ufac), com acesso previsto para 2025. São oferecidas 12 vagas para o curso de mestrado, com inscrições abertas até o dia 13 de novembro, e três vagas para o doutorado, cujas inscrições se encerram em 8 de outubro.

Podem se candidatar aos cursos professores de História da rede pública de educação básica e portadores de diploma de licenciatura em História. A taxa de inscrição para ambos os cursos é de R$ 130.

O processo seletivo para o mestrado é dividido em duas etapas. A primeira consiste em uma prova objetiva com 20 questões de múltipla escolha. A segunda etapa é uma prova discursiva, que apresenta uma única questão valendo 10 pontos. As provas serão realizadas no dia 8 de dezembro, no campus-sede da Ufac, a partir das 7h30 (horário do Acre).

O programa de pós-graduação em Ensino de História em Rede Nacional (ProfHistória) está com inscrições abertas para processos seletivos de mestrado e doutorado no polo da Universidade Federal do Acre (Ufac), com acesso previsto para 2025. São oferecidas 12 vagas para o curso de mestrado, com inscrições abertas até o dia 13 de novembro, e três vagas para o doutorado, cujas inscrições se encerram em 8 de outubro.

Podem se candidatar aos cursos professores de História da rede pública de educação básica e portadores de diploma de licenciatura em História. A taxa de inscrição para ambos os cursos é de R$ 130.

O processo seletivo para o mestrado é dividido em duas etapas. A primeira consiste em uma prova objetiva com 20 questões de múltipla escolha. A segunda etapa é uma prova discursiva, que apresenta uma única questão valendo 10 pontos. As provas serão realizadas no dia 8 de dezembro, no campus-sede da Ufac, a partir das 7h30 (horário do Acre).