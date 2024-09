Chave Pix para doações: Corinthians dá aval a projeto da Gaviões para quitar Arena

O Corinthians aprovou um projeto de sua principal torcida organizada, a Gaviões da Fiel, para reduzir a dívida gerada pelo financiamento da Neo Química Arena. As informações são do portal ge.

A ideia é criar uma chave Pix oficial que receba doações dos torcedores do clube. O valor arrecadado seria usado para amortizar a dívida do estádio.

A Gaviões da Fiel queria autorização do Corinthians para se reunir com diretores da Caixa Econômica Federal e propor a ideia.

A intenção é que a Caixa indique uma conta para que o dinheiro doado seja depositado diretamente, sem a participação de terceiros.

Outra alternativa é uma conta “garantia”, com um valor mínimo de arrecadação que seria liberado apenas em caso de cumprimento dos termos entre as partes.

O projeto ainda não tem data para começar.

Quando construiu seu estádio, o clube fez um financiamento de R$ 400 milhões com o BNDES, via Caixa. Segundo o ge, atualmente, a dívida do clube com o banco é de R$ 710,1 milhões.

A previsão é que o Corinthians pague quatro parcelas neste ano. No ano passado, o clube fez um acordo com a Caixa para pagar apenas os juros do financiamento.

De acordo com o último balanço divulgado pelo Corinthians, a dívida total do clube chegou a R$ 2,1 bilhões.