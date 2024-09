Centro do Estado e Vale do Acre fervem em setembro com temperaturas até 2,5 graus acima da média

Setembro ainda tem muitos dias pela frente e é o mês em que a temperatura pode aumentar acima das médias até 2,5 graus na região do Vale do Acre e até 1 grau na região central do Estado mas não deve sofrer alteração no Vale do Juruá, segundo a plataforma Brasil em Mapas.

“Nos estados Amazônicos têm-se observado umidade do ar abaixo de 40%, antes frequentemente acima e 60% ou mais e no centro-oeste umidade de deserto, abaixo de 10%.”, diz a plataforma.

Após o espalhamento da fumaça de incêndios provocados pela ação humana, na Amazônia, Pantanal, Cerrado e em países vizinhos a onda de calor extremo que se instalou sobre o Brasil deve persistir tecnicamente até o dia 20 de setembro.

Soma-se a isso a anomalia sobre a umidade relativa. A concentração mais intensa de CO² na atmosfera pelo rastro da fumaça no país, colocou uma impressão digital no clima e no ranking dos piores ar poluídos do mundo.

Um dos grandes especialistas do clima no Acre, o pesquisador Foster Brown prevê que a crise irá se agravar e que é necessário ampliar a resiliência a população.