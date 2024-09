Candidato a vereador em cidade do Ceará forja próprio sequestro e é indiciado, diz PF

Uma investigação da Polícia Federal concluiu que tratou-se de falsa comunicação de crime o suposto sequestro do candidato a vereador no município de Iguatu, no interior do Ceará, Eliomar Cardoso (PT). A cidade fica a 389 quilômetros de Fortaleza.

O político alegou ter sido vítima de sequestro, com direito a imagens que mostraram ele amarrado nas mãos e nos pés com arame farpado. O caso foi registrado na sexta-feira (30).

Após abertura do inquérito, as autoridades confirmaram que o candidato simulou o próprio sequestro e foi indiciado por falsa comunicação de crime.

O caso teve início quando o candidato reportou o suposto crime às autoridades locais, alegando que havia sido sequestrado por uma organização criminosa.

A notícia se espalhou rapidamente na cidade e no estado, gerando grande repercussão nas redes sociais e na imprensa, com uma série de informações falsas alimentando a narrativa.

Desde o início das investigações, a Polícia Federal diz que identificou inconsistências no relato. O candidato a vereador, que colaborou com as investigações, confessou posteriormente aos agentes da PF ter forjado o crime.

A comunicação falsa de crime é um crime previsto no artigo 340 do Código Penal. Consiste em denunciar falsamente um crime, gerando a atuação da polícia para investigar o falso crime.

A pena para quem comete esse delito é de até 6 meses de detenção, que pode ser convertida em multa ou prestação de serviço comunitário.

A CNN procurou o candidato e o Partido dos Trabalhadores sobre o caso e aguarda retorno.