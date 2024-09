Bolsa Família será antecipado em todos os municípios do Acre

Os beneficiários do Bolsa Família nos 22 municípios do Acre e em estados da Região Norte poderão movimentar os valores recebidos a partir do dia 17 de setembro, independentemente do Número de Identificação Social (NIS). A informação foi confirmada pelo governo federal nesta sexta-feira, 13.

A antecipação é destinada a municípios que tiveram situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal. Medidas semelhantes têm sido adotadas, como no Rio Grande do Sul, devido às enchentes ocorridas no final de maio.

Nos demais estados e municípios do país,o pagamento seguirá o calendário habitual do programa, com valores liberados de forma escalonada conforme o final do NIS de cada beneficiário. No dia 17 de setembro, recebem os beneficiários com NIS final 1. Na quarta-feira, 18 de setembro, será a vez dos beneficiários com NIS final 2, e assim por diante. O pagamento de setembro será finalizado na segunda-feira (30), para os beneficiários com NIS final zero.

A antecipação, válida a partir do dia 17 de setembro, abrange 62 municípios do Amazonas, 22 do Acre e 5 de Roraima, todos em situação de emergência ou calamidade pública reconhecida.