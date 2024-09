Bocalom e Alysson têm reunião com Pedro Pascoal e bandeiraço nesta sexta-feira

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), e seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene (PP), tem para esta sexta-feira (13) reunião com secretário de governo, visita a trabalhadores, gravação para propaganda eleitoral e bandeiraço.

De acordo com a agenda, às 7h, Bocalom e Alysson fazem reunião com o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal. Às 9:30h, os candidatos visitam trabalhadores em um supermercado no bairro Placas. Ao meio-dia, há a gravação para propaganda eleitoral.

Às 16h, na Avenida Ceará, na região do estádio José de Melo, os candidatos participação de bandeiraço. Às 17h, Bocalom dá entrevista no bairro Nova Estação. 18h, Bocalom e Alysson vão até a sede do partido Solidariedade, na Avenida Ceará, para encontro com apoiadores.