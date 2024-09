Bocalom amplia horário de atendimento em duas UBS’s a partir desta terça

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou que duas unidades de saúde terão horário de funcionamento estendido a partir desta terça-feira, dia 3.

A decisão é motivada pela grande quantidade de fumaça que se instalou sob Rio Branco, bem acima do permitido pela Organização Mundial de Saúde, o que pode desencadear problemas respiratórios, principalmente, em crianças e idosos.

As duas unidades de saúde que funcionarão das 7 da manhã às 10 da noite, são a Unidade de Saúde da Família do São Francisco, localizada na Rua Joaquim Macedo, no bairro São Francisco e a URAP Cláudia Vitorino, que fica na entrada do bairro Taquari, na região do segundo distrito da capital acreana.

As unidades funcionarão com atendimento médico e dispersão de medicamentos.