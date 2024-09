Ataque a tiros em escola nos EUA deixa ao menos 2 mortos, diz fonte; suspeito foi preso

Pelo menos duas pessoas foram mortas em um ataque a tiros na Apalachee High School, em Winder, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, disse uma fonte policial à CNN. Outra fonte informou que quatro pessoas ficaram feridas.

Um comunicado do Gabinete do Xerife do condado de Barrow informou que um suspeito foi preso. Agentes especiais do FBI, a agência de investigação federal dos EUA, estão auxiliando a polícia local, segundo um porta-voz.

Um hospital local está recebendo pacientes com ferimentos a bala relacionados ao caso, disse uma fonte da equipe médica à CNN.

Vídeos do lado de fora da escola mostram pelo menos cinco ambulâncias e uma grande presença policial. Pelo menos um helicóptero médico pôde ser visto transportando um paciente do local.

As imagens do local também mostraram pessoas reunidas em um campo de futebol perto da escola enquanto os alunos pareciam orar.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi notificado sobre o caso, segundo a agência de noticias Reuters

A Apalachee High School pertence ao sistema escolar do condado de Barrow, que informou à CNN que os alunos foram liberados para sair do local e os pais foram notificados para buscá-los.

Transporte será fornecido aos alunos que precisarem, destacou o distrito.

Governador da Geórgia pede orações

O governador da Geórgia, Brian Kemp, direcionou todos os recursos estaduais disponíveis, segundo ele pontuou em uma declaração nas redes sociais.

Kemp pediu “a todos os georgianos que se juntem à minha família em orações pela segurança daqueles em nossas salas de aula, tanto no Condado de Barrow quanto em todo o estado”.

Winder fica a cerca de uma hora de Atlanta, a capital do estado. A comunidade tinha população de cerca de 18.338 habitantes no censo de 2020, de acordo com o US Census Bureau.

O sistema escolar do Condado de Barrow, ao qual a escola pertence, é o 24º maior distrito escolar do estado, de acordo com o site do distrito, e atende cerca de 15.340 alunos.

Cerca de 1.900 estão matriculados na Apalachee High School.