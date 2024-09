Após pedido de ajuda, mãe celebra alegria ao receber cadeira de rodas adaptada

Em junho deste ano, uma reportagem do ac24horas mostrou o pedido de ajuda de Micélia Morais, moradora de Rio Branco, mãe da jovem Vitória, 17 anos, que nasceu com paralisia infantil, o que faz com que a adolescente tenha sérias dificuldades motoras.

A mãe estava fazendo uma campanha para conseguir recursos para adquirir uma cadeira de rodas adaptada para que a filha conseguisse se locomover melhor para sair de casa, principalmente nas idas constantes ao médico.

Após a reportagem, rapidamente uma corrente de solidariedade se formou e Micélia conseguiu arrecadar o valor de R$ 5,4 mil para adquirir a cadeira. Emocionada, a mãe fez questão de agradecer às pessoas pela ajuda, enviando, inclusive, a nota fiscal da compra. “Eu faço questão de voltar e agradecer porque muita gente que eu nem conheço nos ajudou. Queria muito prestar contas e desejar que Deus abençoe a cada um”, afirmou.

Nesta terça-feira, 3, a cadeira adaptada finalmente chegou, já que o produto foi feito sob encomenda, com as medidas de Vitória para garantir o maior conforto possível.

Em um vídeo, Micélia compartilhou a alegria da filha com a nova cadeira.