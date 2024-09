Anderson, ex-Grêmio e Inter, tem prisão decretada no Rio Grande do Sul

Revelado pelo Grêmio e com passagens por Internacional, Porto-POR, Manchester United-ING e Seleção Brasileira, o ex-jogador Anderson, de 36 anos, teve a prisão decretada nessa terça-feira (11), pela Justiça do Rio Grande do Sul. O ex-atleta deve mais de R$ 300 mil em pensão alimentícia.

Segundo informação inicialmente divulgada pela GZH, o valor integral da dívida está estipulado em R$ 333.694,28. O débito deve ser pago em até 30 dias, sob risco de prisão em regime fechado e, se não houver vaga, no semiaberto.

A decisão é da 6ª Vara Cível da Família de Porto Alegre, que aponta que Anderson, se preso, deve ser levado para o Instituto Penal Irmão Miguel Dário, na capital gaúcha.

Vale destacar que, em 2021, Anderson virou réu após denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). À época, o ex-jogador foi acusado de ter participado de um esquema que havia desviado R$ 35 milhões.