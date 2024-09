Advogada e influencer Deolane Bezerra é presa em operação que apura jogos ilegais em PE

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi presa, na manhã desta quarta-feira (4), em operação deflagrada pela Polícia civil de Pernambuco. Ela foi detida na casa da família, no Recife.

Deolane foi encaminhada à sede do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), na zona oeste da capital pernambucana.

A mãe da influencer também foi detida, de acordo com sua outra filha, Dayanne Bezerra.

A ação, que visa coibir crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais, é resultado de uma investigação iniciada em abril do ano passado.

As investigações contaram com o apoio da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Ao todo, estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão contra os suspeitos de envolvimento no esquema, todos foram expedidos pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife.

Alguns bens dos supostos envolvidos nos crimes investigados também sendo sequestrados. Entre eles, há carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações. Veja fotos abaixo.

A Justiça determinou o bloqueio de de ativos financeiros superiores a R$ 2 bilhões dos alvos da ação policial.

Cerca de 170 agentes estão nas ruas das cidades de Recife (PE), Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).

A CNN entrou em contato com a assessoria de imprensa e a irmã de Deolane, que é advogada, mas ainda aguarda um posicionamento.

Veja fotos da operação: