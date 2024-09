Acreana estreia em Paris se classificando às semifinais dos 100 metros rasos

A acreana Jerusa Geber fez sua estreia nas Paralimpíadas de Paris na madrugada desta segunda-feira, 2.

A velocista campeã do mundo venceu sua bateria e se classificou para as semifinais dos 100 metros rasos na classe T11.

Jerusa venceu sua bateria sem dificuldades com o tempo de 12.57. A acreana, nascida em Rio Branco, é esperança de medalhas do Brasil, já que foi prata e bronze em edições paralímpicas anteriores, é campeã mundial e está na história do atletismo ao ser a primeira mulher cega a correr os 100 metros rasos abaixo dos 12 segundos. O feito foi alcançado no ano de 2019.