Acidente entre moto e cachorro deixa idoso gravemente ferido

Na tarde desta sexta-feira (13), um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um cachorro foi registrado no Ramal do Bengala, na zona rural de Acrelândia, deixando um idoso ferido. José Rodrigues Torres, de 68 anos, estava na garupa da moto e sofreu múltiplos ferimentos, enquanto o condutor, que não teve o nome divulgado, teve apenas escoriações leves.

De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu quando os dois retornavam para casa após um dia de trabalho. Um cachorro atravessou repentinamente a estrada de terra, surpreendendo o motociclista e causando o impacto que levou à queda. Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e levaram as vítimas à Unidade Mista de Acrelândia.

O condutor da motocicleta foi atendido e liberado logo após a avaliação médica, já José Rodrigues, devido à gravidade de seus ferimentos, foi transferido ainda na noite desta sexta-feira para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Ele foi encaminhado ao setor de traumatologia com suspeitas de fraturas no fêmur e no quadril, além de apresentar múltiplas escoriações e um corte profundo na testa. Apesar dos ferimentos, o estado de saúde foi considerado estável.