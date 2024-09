Ação Conjunta das Forças de Segurança apreende drogas em Rodrigues Alves

Na última segunda-feira (02), uma operação coordenada entre as forças de segurança resultou na apreensão de mais de quatro quilos de cocaína na zona rural do município de Rodrigues Alves, no Acre. A ação fez parte da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, que contou com a participação da Polícia Militar, Polícia Federal e Gefron (Grupo Especial de Fronteira).

De acordo com informações obtidas pelas autoridades, um grupo de peruanos teria chegado a uma área de terra na região, transportando sacos suspeitos de conter drogas. A partir dessas informações, as equipes do Grupamento de Operações Especiais da Companhia de Policiamento Especializado do 6° BPM e Gefron iniciaram uma busca na região florestal. Após intensas buscas, os agentes localizaram 4,12 kg de cocaína escondidos no local.

Apesar do sucesso na apreensão dos entorpecentes, não houve prisões durante a operação. A droga foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, onde serão conduzidos os procedimentos investigativos para identificar os responsáveis pelo tráfico.

Além da retirada da droga de circulação, a ação gerou um prejuízo estimado de R$80.000,00 ao crime organizado. As forças de segurança seguem firmes no combate ao tráfico de drogas na região, reforçando a importância da integração entre as diferentes corporações para garantir a segurança das fronteiras e da população.