Vítima enviou mensagem antes de avião cair em Vinhedo: ‘Medo desse voo’

A passageira Rosana Santos Xavier, 23, enviou mensagens aos familiares dizendo estar com medo antes da queda do avião da Voepass em Vinhedo (SP) que matou 62 pessoas na sexta-feira (9).

O que aconteceu

Mensagem em tom apreensivo foi enviada pouco após embarcar no avião da Voepass. Rosana afirmou que estava com medo do voo. “Que medo desse voo, juro, avião velho. Tem uma poltrona quebrada, caos”, diz o texto enviado no grupo de conversa da família.

A mãe de Rosana, Rosemeire dos Santos Xavier, contou que tentou acalmar a filha. Em entrevista ao Jornal Nacional, a mãe lembrou que pediu para a filha ler um salmo da Bíblia.

Rosemeire explicou que teve um pressentimento ruim. Ela disse que descobriu o acidente pela televisão. “Eu entrei em desespero. Comecei a correr dentro de casa gritando”, lembrou.

Ela contou que a filha havia viajado ao Paraná a trabalho. Rosana era moradora de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. “Ela ajudava nas compras de casa e tinha comprado o carrinho dela. Tudo que ela tinha era para mim, para o meu marido, para as minhas meninas. Ela só pensava em nós, o dinheiro dela era para ajudar em casa”, contou a mãe.

Rosana viajava a cada dois meses para participar de reuniões presenciais no Paraná. A empresa que ela prestava serviço fica em Toledo (PR).

