Varejo do Acre vende 1,3% a menos, mas cresce 3,5% nos últimos 12 meses

De acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada nessa quarta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGe), o varejo Acre recuou 1,3% no Acre em junho, na comparação com o resultado do maio.

No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, a variação entre maio e junho de 2024 teve resultados positivos em 15 das 27 Unidades da Federação, com destaque para Rio Grande do Sul (13,8%), Mato Grosso do Sul (4,8%) e Paraíba (4,5%). “Por outro lado, pressionando negativamente, figuram 11 das 27 das Unidades da Federação, com destaques para: Amapá (-9,4%), Tocantins (-4,1%) e Acre (-2,7%). Sergipe teve estabilidade (0,0%) no indicador mês contra mês imediatamente anterior”, diz o IBGE.

Quando se compara o resultado de junho deste ano com junho de 2023, o resultado no Acre é positivo e mostra crescimento de 3,5% nas vendas do varejo.

No país, em junho de 2024, o volume de vendas do comércio varejista recuou 1,0% na comparação com maio, na série com ajuste sazonal. No mês anterior, a variação havia sido de 0,9%. A média móvel trimestral variou 0,2% no trimestre encerrado em junho.