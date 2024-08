Vale do Juruá registra 20 queimadas e incêndios florestais em 24 horas

Neste mês de agosto, o Corpo de Bombeiros registrou 180 focos de calor em Cruzeiro do Sul e demais cidades do Vale do Juruá. Somente nas últimas 24 horas, foram 20 ocorrências incluindo incêndios florestais e queimadas de resíduos urbanos.

A tenente Daniela Marques, comandante em exercício do Corpo de Bombeiros, diz que o aumento dos casos está diretamente relacionado à ausência de chuvas.

“Estamos observando um crescimento no número de incêndios florestais. A falta de chuvas tem contribuído para o agravamento da situação e, conforme os órgãos responsáveis pelo monitoramento hidrológico, não há previsão de chuvas para os próximos dias. Temos guarnições em alerta contínuo, prontas para agir, tanto no salvamento, quanto no combate a incêndios”, pontuou a militar.

As ações dos Bombeiros são feitas em parceria com o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), que atua com fiscalização e orientação.

“O IMAC tem nos acompanhado diariamente, especialmente em Cruzeiro do Sul, para fiscalizar e autuar devido às queimadas. As multas aplicadas são severas, com valores que podem começar em cinco mil reais. Por isso, orientamos a população a não realizar queimas, especialmente de resíduos, já que contamos com um serviço eficiente de coleta de lixo. Já houve autuações aqui em Cruzeiro do Sul, com multas aplicadas pelo IMAC. Nossa função é atuar na parte ostensiva e combativa, mas estamos trabalhando em conjunto para garantir que as orientações e as ações preventivas sejam eficazes”.

A corporação fez neste período 130 ações preventivas na região, como palestras em escolas e comunidades, e distribuição de material educativos sobre os riscos das queimadas.