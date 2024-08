Vai vender? Ronaldo toma decisão sobre futuro do Valladolid, da Espanha

Acionista majoritário do Real Valladolid, Ronaldo decidiu que não venderá suas ações do clube espanhol. Nesta quarta-feira (7), Jorge Santiago, porta-voz da instituição, revelou que o Fenômeno voltou atrás na decisão de vender o clube.

“Ronaldo Nazário não vai vender o clube. É verdade que ele recebeu ofertas que o levaram a considerar fazer isso, mas o presidente considera que nenhuma atende o que faria com que ele renunciasse seu principal objetivo quando adquiriu a entidade, que não é nada mais do que deixar um legado reconhecível ao sair”, declarou Jorge Santiago.

Gestor do Valladolid há seis anos, Ronaldo tem sido alvo de vários protestos da torcida nos últimos meses. No entanto, mesmo com o retorno do time à LaLiga, o empresário decidiu recusar todas as propostas recebidas para repassar o comando do clube.

Ronaldo sinalizou venda em abril

Em 29 de abril deste ano, minutos após ter vendido as ações do Cruzeiro para Pedro Lourenço, Ronaldo disse que “o Valladolid é o próximo”. À época, o ex-jogador demonstrou insatisfação com a pressão da torcida espanhola e não hesitou sobre o futuro do time pucela.

“Minha resposta vai ser curta: o Valladolid é o próximo. (…) Eu vou tirar esse restinho de vida sabático”, afirmou Ronaldo naquele dia.

Dívida do Valladolid com LaLiga

Ainda conforme Jorge Santiago, o Real Valladolid precisará resolver pendências financeiras relativas à temporada 2022/2023 com a LaLiga. O pagamento dos débitos deve afetar diretamente, inclusive, o teto salarial para a disputa do Campeonato Espanhol em 2024/2025.

Os valores serão custeados do próprio bolso de Ronaldo, segundo o porta-voz do clube.

Estreia do Valladolid na LaLiga

No retorno à elite do futebol espanhol, o Real Valladolid vai estrear na LaLiga contra o Espanyol, em Valladolid. As equipes vão se enfrentar na segunda-feira (19), às 14h (de Brasília).