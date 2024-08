Última noite de ExpoAcre Juruá 2024: Sebrae comemora sucesso da 19ª edição

Encerrado neste domingo (4), a ExpoAcre Juruá 2024 contou com uma série de atividades que atraíram grande público de todas as idades. O evento, realizado de 31 de julho a 4 de agosto, foi marcado por inovações, oportunidades de negócios e muita cultura regional.

A programação geral da feira incluiu a exposição de produtos locais e artesanato, gastronomia, indústrias, agronegócio e muito mais, destacando a rica diversidade cultural e produtiva do Juruá. “A feira é um espaço para expor o que temos de melhor, creio que

iremos finalizar com chave de ouro, no maior otimismo de ter superado as expectativas e os números da edição anterior”, disse o gerente Regional do Sebrae no Juruá, Jairo Negreiros.

De acordo com o superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira, a Expoacre Juruá 2024 vai entrar para a história, em razão das melhorias e mudanças para a edição. “É uma parceria fortificada e saudável do Sebrae com o Governo do Acre, e o resultado é tudo

isso que o público pode perceber. A melhoria do ambiente de negócios e o fortalecimento dos pequenos negócios, cada vez mais trazendo satisfação, melhoria na qualidade de vida das pessoas e resultado econômico”, pontuou.

No espaço Sebrae, a instituição destacou a importância da inovação, bioeconomia e sustentabilidade. “Trouxemos óculos de realidade virtual para abordar o empreendedorismo de uma forma mais gameficada, tivemos o holobox com as cadeias produtivas de uma forma

completa. Trouxemos essas tecnologias para que os clientes possam vislumbrar o empreendedorismo, a bioeconomia e o agronegócio de forma inovadora. Estamos muito felizes e contentes com o grande público que tivemos nas cinco noites”, declarou o coordenador

da feira pelo Sebrae, Fabry Saavedra.

A ExpoAcre Juruá 2024 foi um verdadeiro sucesso, consolidando-se como um dos principais eventos do estado. O público saiu satisfeito, levando consigo não apenas produtos, mas também a experiência de um evento que celebra o melhor do Acre.

“Na feira não temos somente a geração de negócios, temos a transformação, a melhoria na qualidade de vida das pessoas, porque quando elas comercializam, elas ficam felizes. Realizar um evento como esse é um resultado muito grande e de muita alegria, não somente

para o Sebrae, mas para a sociedade de Cruzeiro do Sul, além é claro do Governo do Estado”, afirmou o diretor-superintendente do Sebrae.

O evento é uma realização do Governo do Acre e Sebrae, com patrocínio da Caixa Econômica Federal e apoio do Banco da Amazônia, Federação das Indústrias do Acre (Fieac), Federação do Comércio, Bens e Serviços (Fecomércio), Federação da Agricultura (Faeac), Federação das Associações Comerciais (Federacre), Associação Comercial de Cruzeiro do Sul (ACECS) e Prefeitura de Cruzeiro do Sul.