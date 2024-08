Turismo injeta quase R$ 290 milhões em Rio Branco, Xapuri e Epitaciolândia

A Câmara Técnica de Turismo do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento apresentou na última semana de julho os resultados de um estudo sobre o turismo em três cidades do Acre, avaliando dados da entrada e saída de turistas em Rio Branco, Xapuri e Epitaciolândia para traçar um perfil da visitação.

Por ano, Xapuri teve quase 23 mil visitantes, Epitaciolândia mais de 4 mil e Rio Branco, 468 mil. Nas três cidades, o turismo injeta anualmente mais de R$ 287,2 milhões em suas economias. A maioria desses visitantes viajam acompanhados dos cônjuges, são brasileiros e costumam voltar aos destinos.

Os dados foram apresentados ao trade turístico do Acre. O Estudo Setorial do Turismo, realizado pelo Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre teve a presença de agentes responsáveis pelo desenvolvimento do turismo municipal e estadual. Um dos objetivos do estudo foi fazer uma avaliação abrangente da condição econômica atual do setor de turismo, identificando as perspectivas futuras, melhorias que precisam ser adotadas e as macrotendências.

Para levantar as informações, o Fórum Empresarial do Acre contratou uma equipe de consultoria e treinamento para utilizar dados disponíveis para responder várias questões relacionadas ao segmento.