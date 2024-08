Transportadores bolivianos fecham fronteira com o Acre por 24 horas

As pontes que dão acesso entre Cobija e as cidades acreanas de Brasiléia e Epitaciolândia estão bloqueadas desde a madrugada desta quinta-feira, 1º de agosto, por um movimento organizado pela Federação de Transporte do Departamento de Pando, em assembleia-geral realizada no dia anterior.

A assembleia deliberou sobre o bloqueio em razão do atraso na construção do Corredor Bioceânico de via dupla, a escassez de dólares no país e a falta de óleo diesel, de acordo com informações divulgadas pelo jornalO Alto Acre. A medida impacta significativamente o transporte na região da fronteira.

De acordo com as informações, os dirigentes de organizações como o Transporte Livre e a Federação dos Gremiais de Pando se opuseram ao bloqueio. Florêncio Cochi, um dos dirigentes, argumentou que a medida agrava a crise econômica e prejudicará a população. Esses setores têm demandas próprias, mas rejeitam o bloqueio por preocupações com os impactos econômicos negativos.

Ricardo Mamany, dirigente do Sindicato dos Taxistas 1º de Maio, afirmou que o bloqueio durará apenas 24 horas. Ele ressaltou que o objetivo é chamar a atenção das autoridades bolivianas para uma negociação que beneficie todo o país.

“Estamos buscando melhorias para nosso povo. O impedimento será apenas para veículos, e as pessoas podem passar tranquilamente a pé, assim como ambulâncias e pessoas enfermas,” disse Ricardo ao jornal O Alto Acre.