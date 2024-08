Todos os municípios do Acre são atingidos pela seca e situação tende a se agravar

O boletim de julho do Monitoramento de Secas e Impactos no Brasil, publicado nessa terça-feira (6) pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), mostra que 8 municípios do Acre já têm mais de 80% das áreas de pastagens e agrícolas atingidas por seca severa.

Para julho, nenhum município acreano teve indicação de seca normal. A indicação de institutos de meteorologia em todo mundo é para chuvas abaixo da média no norte do Brasil em agosto e setembro. Na regional do Juruá, cidades tiveram estado de seca considerada severa ou moderada, enquanto no Envira, todos os municípios apresentaram seca severa.

No Purus, o índice se dividiu entre severo e moderado. A regional do Baixo Acre também foi classificada em sua totalidade como seca severa, enquanto o Alto Acre apresentou seca fraca.

No dia 11 de junho, o Governo do Acre decretou situação de emergência ambiental em todos os 22 municípios do estado. Além disso, sete cidades decretaram situação de emergência por conta da seca, são eles; Bujari, Feijó, Epitaciolândia, Porto Walter, Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro e Rio Branco.