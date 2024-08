Terceiro fugitivo do presídio Francisco de Oliveira Conde é recapturado pela Polícia em Rio Branco

Uma ação dos Policiais Militares da companhia GIRO do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) resultou na prisão de Matheus Oliveira do Nascimento, mais conhecido no mundo do crime como “Peixe”. Ele é o terceiro dos seis detentos que fugiram do presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC) em 8 de agosto. A prisão de Matheus ocorreu na noite desta segunda-feira, 12, em um beco situado na rua Maria das Dores, no bairro Esperança, em Rio Branco.

A guarnição policial realizava um patrulhamento de rotina no beco, que é muito conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistou e abordou Matheus. Os Militares fizeram uma pesquisa no sistema e constataram que o criminoso era um dos fugitivos da recente fuga do presídio de Rio Branco.

“Peixe” é considerado pela Polícia um criminoso de alta periculosidade, com várias acusações de homicídios, sequestros e torturas. Um dos crimes mais notórios atribuídos a ele foi o assassinato de Ednei Targa Inga, de 49 anos, em 1º de outubro de 2022. Segundo os autos do processo, Matheus teria sequestrado, torturado e enterrado a vítima em uma cova rasa em um terreno baldio no bairro da Paz, em Rio Branco.

Após sua captura, Matheus foi levado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde o boletim de ocorrência foi registrado. Em seguida, a Polícia Penal foi notificada para proceder com sua transferência de volta ao presídio Francisco de Oliveira Conde.