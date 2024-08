Terceiro acusado de atrair vítima para emboscada é preso em Rio Branco

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam nesse final de semana, na saída de um supermercado da capital acreana, Ítalo Souza de Araújo, 31 anos, terceiro envolvido na morte do jovem Tiago Enéas do Nascimento, 19 anos, cujo cadáver até hoje não foi localizado.

O rapaz teria sido atraído por uma mulher através de um perfil falso nas redes sociais, para um encontro amoroso no bairro da Cidade Nova, onde foi capturado por membros de uma facção criminosa. Mantido refém por algumas horas, foi assassinado a tiros e facadas, e o cadáver amarrado em tijolos e jogado no Rio Acre. O caso aconteceu em 2023 e três pessoas já foram presos, dentre os quais a mulher que atraiu a vítima para a morte.

Há alguns dias Tiago Enéas vinha trocando mensagens com uma mulher, que usava perfis falsos do Watsaap e Face Book para atrair pessoas, que geralmente eram assaltados, e acredita-se que muitos foram mortas. Na manhã de 30 de outubro, empolgado com a beleza e o interesse da mulher, o rapaz aceitou um convite para um encontro amoroso no bairro da Cidade Nova.

Ítalo Souza de Araújo, com prisão preventiva, passou a ser monitorado. No final de semana, ele saía de um supermercado da cidade quando foi surpreendido pelos policiais civil e preso. As investigações apontam a participação de outras pessoas, que estão sendo procuradas.