Temporal derruba estrutura da Expoacre Juruá em Cruzeiro do Sul

Um temporal arrancou parte das tendas montadas na Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, na tarde desta segunda-feira (5). O evento foi encerrado na noite desse domingo, 4, no Estádio Arena do Juruá. Ninguém ficou machucado durante a chuva com forte vento.

O estrago foi grande no local. Tendas grandes e pequenas foram arrastadas pela força do vento. No local até ontem haviam 378 empreendimentos, incluindo bares, restaurantes, ambulantes, espaço da Indústria, da economia solidária, do agro e das instituições.

A organização da Feira vai recolher as tendas e demais estruturas no local.

VEJA O VÍDEO: