Taxas curtas de juros futuros caem em novo dia de redução de apostas na alta da Selic

As taxas dos DIs de curto prazo voltaram a ceder nesta quarta-feira, dando continuidade ao movimento da véspera, com investidores reduzindo as apostas de que o Banco Central elevará a taxa básica Selic em setembro, enquanto na ponta longa da curva a termo as taxas terminaram perto da estabilidade, em um novo dia de queda dos rendimentos dos Treasuries.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 — que reflete a política monetária no curtíssimo prazo — estava em 10,75%, em baixa de 5 pontos-base ante os 10,797% do ajuste anterior. Já a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 11,45%, em queda de 9 pontos-base ante os 11,535% do ajuste anterior.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 11,5%, praticamente estável ante os 11,497% do ajuste, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 11,48%, em alta de 1 ponto-percentual ante 11,47%.

Em um dia de agenda esvaziada no Brasil, a curva a termo seguiu repercutindo nesta quarta-feira declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na véspera.

Em entrevista ao jornal O Globo Campos Neto disse que o cenário externo melhorou e defendeu “calma” e “cautela” nos momentos de volatilidade. Em evento do BTG em São Paulo, afirmou ainda que o BC está “data dependent” (dependente de dados) e que não olhará tanto para ruídos e volatilidades momentâneas.

As declarações de Campos Neto foram interpretadas pelo mercado como um sinal de que o BC pode não elevar a Selic em setembro, como vem sendo precificado. Em reação, as taxas de curto prazo cederam na quarta-feira, e o movimento continuou nesta quinta, ainda que as apostas na alta sigam predominando.

“Havia a percepção de que o Copom vai subir os juros, e isso estava consolidado. Depois da fala de Campos Neto ficou a sensação de que não necessariamente” a elevação vai ocorrer, comentou Adauto Lima, economista-chefe da Western Asset.

“O movimento (na curva) começa a se inverter. Antes era de subir na (ponta) curta e cair na longa. Agora vem no sentido contrário”, acrescentou Lima no início da tarde desta quinta-feira, quando as taxas de curto prazo cediam e as de longo prazo se mantinham com leves ganhos.

Perto do fechamento a curva a termo brasileira precificava 67% de probabilidade de alta de 25 pontos-base da Selic em setembro e 33% de chances de manutenção em 10,50% ao ano. Na véspera, as probabilidades eram de 76% e 24%, respectivamente.

Na terça-feira, antes das declarações de Campos Neto, a precificação refletia uma postura bem mais hawkish (dura com a inflação): 90% para alta de 25 pontos-base e 10% para elevação de 50 pontos-base.

No exterior, os rendimentos dos Treasuries cediam desde cedo, em meio à percepção de que o Federal Reserve iniciará de fato o ciclo de cortes de juros em setembro.

Um relatório do Departamento do Trabalho dos EUA solidificou a expectativa pelo corte de juros, ao mostrar redução de 818.000 empregos, ou 0,5% a menos, dos dados de criação de vagas no país de abril de 2023 a março de 2024.

A ampliação da queda dos yields durante a tarde, enquanto os investidores aguardavam a ata do último encontro de política monetária do Fed, acabou por conduzir as taxas dos DIs de prazos longos para perto da estabilidade no Brasil.

A ata do Fed mostrou que as autoridades estavam fortemente inclinadas a um corte de juros em sua reunião de setembro e que várias delas estariam até mesmo dispostas a reduzir as taxas imediatamente.

A dúvida que permanece entre os investidores é se o Fed aplicará um corte de 25 pontos-base ou de 50 pontos-base em setembro. O discurso do chair do Fed, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole na sexta-feira será fundamental para o ajuste de posições.

“Podemos inferir que as chances de um aumento da Selic já em setembro perdem força se o corte de juros nos EUA for de 0,5 (ponto percentual). Por outro lado, se for mesmo 0,25 pode ficar difícil evitar um novo aperto por aqui”, disse Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, em comentário enviado a clientes.

Às 16h39, o rendimento do Treasury de dez anos –referência global para decisões de investimento– caía 3 pontos-base, a 3,792%.