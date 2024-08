Taxa do Tesouro IPCA+ se firma abaixo de 6% após projeções de inflação menor em 2025

As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam novamente em queda firme nesta segunda-feira (12), enquanto os investidores digerem mais uma revisão da projeção para a inflação segundo os economistas consultados pelo Banco Central no Boletim Focus.

Em nova sondagem, a estimativa do IPCA para este ano passou de 4,12% para 4,20%, na quarta semana seguida de alta. A previsão para a inflação de 2025 caiu de 3,98% para 3,97%. A projeção para 2026 está mantida em 3,60% há dez semanas. Para 2027, a projeção continua em 3,50% há 58 semanas.

A expectativa de inflação menor em 2025 parece ter dado alívio aos agentes de mercado. Nos prefixados, a maior queda se deu nos títulos com pagamentos de juros semestrais, com vencimento em 2035, com taxa de 11,44% ao ano, 1,6 ponto percentual menor ante o fechamento de sexta-feira (9). Nos papeis de 2017 e 2031, fechamento de 1,4 ponto, para 11,45% e 11,64%, respectivamente.

Nos títulos atrelados à inflação, o papel de 2029 passou a pagar juro real de 6,00%, ante 6,05% na última sessão. Já os juros do papel de 2035 seguiram em queda firme, e vão a 5,85% ao ano, contra 5,91% na sexta. No título com mesmo vencimento, mas juros semestrais, o retorno acima da inflação foi a 5,88% ao ano; no fim da semana passada, estava em 5,94%. O título do Tesouro IPCA+ para 2045 também foi a 6,00%, e o de 2055 com juros semestrais foi para 5,94%.

Confira o desempenho dos títulos do Tesouro Direto nesta segunda-feira (12), após atualização das 13h01: