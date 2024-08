Sesacre publica aditivo de mais de R$ 7,5 milhões com Medtrauma, cujo contrato tem suspeitas de superfaturamento

O governo do estado publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 13, o 2º termo aditivo no valor de R$ 7,5 milhões com a Medtrauma para atendimento de Urgência e Emergência em traumatologia/ortopedia, adulto e pediátrico.

O contrato, conforme publicação, foi assinado no último dia 1º de agosto e tem validade até o mês de novembro.

Uma auditoria do Tribunal de Contas da União revelou que o contrato com a empresa tem indícios de direcionamento, superfaturamento e exercício mercantilista da medicina entre contrato com a Medtrauma e apontou culpa de gestores da Sesacre.

O relatório apontou que os fortes indícios de sobrepreço e superfaturamento foram inicialmente identificados a partir do minucioso trabalho da Controladoria-Geral da União (CGU), no Estado do Acre e afirma que o possível superfaturamento decorreria, essencialmente, da redundância indevida no pagamento de procedimentos cirúrgicos.

O governo não manifestou nenhum posicionamento sobre o aditivo. O Secretário de Saúde, Pedro Pascoal, se encontra fora do estado, em lua de mel, após ter casado em São Paulo na semana passada.