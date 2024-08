Sem cabeça? Foto de italiana da ginástica rítmica na Olimpíada impressiona; entenda

A foto da italiana Sofia Raffaeli durante sua apresentação com a bola no individual geral da ginástica rítmica pode surpreender e também confundir. Não é montagem, nem inteligência artificial, é apenas o clique certo durante o movimento perfeito. E uma pitada de ilusão de ótica.

No classificatório individual da ginástica rítmica, que aconteceu nesta quinta-feira (8) na Arena La Chapelle, em Paris, as ginastas se apresentaram nos quatro aparelhos: fita, arco, bola e maças.

A bola foi a segunda rotação de Sofia Raffaeli e rendeu a imagem impressionante acima, com a cabeça parecendo ter sido substituída pela esfera durante a execução do movimento.

Tudo não passa, claro, de uma ilusão de ótica. Raffaeli colocou a bola na parte superior do peito enquanto jogava a cabeça para trás, como é possível ver em uma foto lateral do mesmo momento.

Raffaeli tirou nota 34.450 na bola, o quinto maior resultado desse aparelho e ficou com o primeiro lugar geral com as notas 35.700 no arco, 35.000 nas maças e 33.950 na fita, totalizando 139.100.

A final do individual geral será nesta sexta-feira (9), a partir das 9h30 (horário de Brasília), e vai contar com a brasileira Bárbara Domingos, que avançou na oitava posição. Essa é a primeira vez que o Brasil se classifica para a final do individual geral na ginástica rítmica, um resultado histórico para o país.