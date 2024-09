Sebrae vai implantar faculdade no Acre com foco no empreendedorismo

Durante a abertura das atividades na maior feira de negócios do Acre, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/Acre) anunciou em entrevista ao ac24horas e Ecos da Notícia, na noite deste sábado, 31, que vai implantar uma faculdade no estado inteiramente voltada ao empreendedorismo.

Para Vandré Prado, diretor de Administração e Financias do Sebrae/AC e Thiago Araújo, conselheiro do Sebrae/AC, a instituição é sinônimo de inovação e todos os anos a expectativa é grande para a Expoacre.

“Trouxemos um pouco do que o Sebrae tem feito ao longo das ações durante o ano. Estamos com o estande Bioeconomia, Inovação e Sustentabilidade, com vários exemplos da área do agronegócio, do apoio que o Sebrae presta, com produtos regionais, para mostrar um pouco dos resultado”, enfatiza Vandré.

Ponto importante de apresentação na feira é a exposição de startups locais. “Vale muito a pena ver o que está sendo feito, as ideias inovadoras e os negócios que estão surgindo. Estamos também com o Espaço indústria e de Economia Criativa”.

Thiago Freitas, que também é superintendente da Caixa Econômica Federal no estado, garante que o Sebrae faz o papel de tirar o empreendedor da informalidade e fazer o negócio progredir.

No estande do Sebrae na Expoacre, é possível ter acesso a todos os serviços que a entidade tem a oferecer, como atendimento e orientação. “É o que a gente quer, que é estar próximo das micro e pequenas empresa e dos pequenos produtores”, esclarece o conselheiro.

Faculdade Sebrae

Durante a entrevista aos jornalistas Jocely Abreu e Marcos Venicios, ambos destacaram a criação da faculdade Sebrae, voltada para o empreendedorismo, que deve ser instalada no Acre futuramente. “São muitas as possibilidades que o sebrae tem a oferecer. O papel do Sebrae é diminuir ao máximo a burocracia e dar um ponto de alavancagem muito grande, acesso ao crédito, para a partir daí, ele [empreendedor], consiga fazer um capital de giro, comprar um pouco mais barato, ter uma margem de lucro e retorno melhor, fazendo com que ele prospere”, conclui Freitas.