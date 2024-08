Santuário com estátua gigante de Lúcifer será inaugurado no Rio Grande do Sul

Uma ordem religiosa do Rio Grande do Sul anunciou a construção de um santuário com a imagem de Lúcifer na cidade de Gravataí (RS). O espaço será inaugurado na próxima terça-feira (13) e a estátua de representação chega aos 5 metros de altura.

De acordo com o Mestre Lukas de Bará da Rua, que representa a Nova Ordem de Lúcifer na Terra, este santuário será o maior do Brasil dedicado a Lúcifer.

“O templo contará com uma estátua de do anjo caído e será palco de rituais de ‘demonolatria’ e práticas de alta magia negra, em conformidade com os princípios da instituição”, publicou o mestre nas redes sociais.

Por meio da internet, Tatá Hélio de Astaroth, um dos fundadores do santuário, ressaltou que não foi utilizada nenhuma verba pública para a construção do espaço.

Em nota, a Prefeitura de Gravataí afirmou que a administração municipal não tinha conhecimento até o momento sobre a criação de um santuário dedicado a Lúcifer na cidade.

O caso ganhou grande repercussão nas mídias, no entanto, quando questionada, a prefeitura ressaltou que não há qualquer vínculo ou recurso público do órgão que esteja atrelado ao empreendimento.

O anúncio do novo santuário gerou polêmica nas redes sociais. “Chegamos no fim dos tempos” diz um dos comentários. “Isso é um desrespeito. E outra: quem disse que nós concordamos com um santuário demoníaco aqui na cidade”, escreveu uma moradora de Gravataí na publicação do grupo religioso.

Por outro lado, algumas pessoas saíram em defesa dos responsáveis pela obra. “Ninguém precisa aceitar seguir o mesmo caminho, mas respeitar a escolha do próximo é fundamental”, diz um dos comentários. “Qual a dificuldade de respeitar uma religião diferente da sua? Qual a dificuldade de ficarem quietos sem julgamentos as religiões diferente da de vocês?”, escreveu uma das seguidoras.