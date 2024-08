Saiba a partir de quando ninguém poderá ser preso no Brasil por causa das eleições

Pela lei eleitoral, prisões ou detenções ficam proibidas no Brasil dias antes da realização do pleito.

O primeiro turno está marcado para 6 de outubro. Já o segundo turno, possível nas cidades com mais de 200 mil eleitores, será no dia 27 do mesmo mês.

Regras para candidatos

A partir de 21 de setembro – 15 dias antes do primeiro turno -, candidatos e candidatas só poderão ser presos ou detidos em caso de flagrante.

A proibição vale até 8 de outubro, dois dias após a votação.

Prisão de eleitores

Eleitores e eleitoras também não poderão ser presos ou detidos às vésperas da votação. Essa restrição estará em vigor entre os dias 1º e 8 de outubro.

Em se tratando de quem irá votar, há exceção em três situações diferentes:

flagrante delito;

sentença criminal condenatória por crime inafiançável;

desrespeito a salvo-conduto.