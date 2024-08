Rondoniense de apenas 13 anos morre após sofrer AVC hemorrágico em Rio Branco

Um rondoniense de apenas 13 anos, identificado como Hugo Gabriel, morreu após sofrer um AVC hemorrágico no último sábado (10/08). A fatalidade ocorreu em Rio Branco, no Acre.

De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, a vítima sofreu o Acidente Vascular Cerebral na última quarta-feira (07/08), porém, acabou não resistindo às complicações e morreu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do pronto socorro da capital acreana.

Hugo e seus familiares são moradores do assentamento Canaã, área rural do município de Jaru. A família busca agora realizar o translado para a cidade natal.

Fonte: Portal de Rondônia