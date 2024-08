Rio Acre está a 19 centímetros do menor nível histórico

A Defesa Civil de Rio Branco informou nesta manhã de segunda-feira, 12, que o nível do Rio Acre continua baixando. Nas últimas 24 horas, foram 4 centímetros a menos.

Com isso, o nível de hoje é de 1,44m, o que significa que o manancial está apenas a 19 centímetros da menor cota da história. Em outubro de 2022, o nível do Rio Acre chegou a 1,25m na capital acreana.

Tanto a prefeitura de Rio Branco, quanto o governo do estado trabalham com a clara possibilidade do Rio Acre atingir uma cota ainda menor neste verão amazônico, tanto que declaram Situação de Emergência para facilitar a adoção de medidas de enfrentamento à crise hídrica, provocada pela estiagem.